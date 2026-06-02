Por orden de la Justicia de Gualeguaychú y a pedido de un juzgado de Concepción del Uruguay, se realizaron varios allanamientos en el marco de una investigación por robo.

El objetivo de los procedimientos era encontrar una motocicleta Honda XR 150, una Honda Wave, teléfonos celulares de los sospechosos y otros elementos que pudieran aportar información a la causa.

Los operativos se llevaron a cabo en tres viviendas de la ciudad. Dos de los allanamientos se realizaron en la zona de Bolivia y Clavarino, y de Patico Daneri y Clavarino, mientras que el tercero tuvo lugar en las inmediaciones de Rioja y Brasil.

Fue en este último domicilio donde se obtuvieron resultados positivos. Allí se secuestraron varios teléfonos celulares, microchips, una hidrolavadora vinculada a una denuncia por robo radicada en marzo de 2025 en Comisaría Sexta, dos balanzas de precisión y cerca de 110 gramos de una sustancia que sería marihuana, distribuida en frascos y envoltorios.

Tras el hallazgo de la droga, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana. También participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, Comisaría Tercera, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial.

La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades judiciales intervinientes.