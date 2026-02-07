En el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido el pasado 20 de diciembre del año pasado una vivienda de la ciudad de Urdinarrain, se llevaron adelante dos procedimientos judiciales que permitieron avanzar significativamente en el esclarecimiento del caso.

Las actuaciones fueron realizadas por personal policial con apoyo de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, en un trabajo articulado con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes desarrollaron un minucioso y sostenido proceso investigativo.

Según se informó oficialmente, la pesquisa incluyó tareas de campo, análisis de registros fílmicos, entrevistas y la recopilación de diversos elementos probatorios, lo que permitió establecer la presunta participación de varias personas en el hecho delictivo. Asimismo, se logró identificar los vehículos utilizados para la comisión del robo y determinar el rol específico de uno de los involucrados, quien habría actuado como “marcador de domicilio”, aportando información clave para la concreción del ilícito.

Con el material reunido, la autoridad judicial interviniente dispuso órdenes de allanamiento, las cuales fueron diligenciadas en dos domicilios de la ciudad de Urdinarrain. Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de una suma importante de dinero en moneda extranjera (dólares estadounidenses) y de tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las correspondientes pericias técnicas.

En el marco de los operativos, dos ciudadanos mayores de edad fueron debidamente notificados y supeditados a la causa, que continúa en trámite ante la autoridad judicial competente. Además, durante el avance de la investigación se logró identificar a un tercer presunto partícipe, quien también quedó vinculado a las actuaciones judiciales.

Desde la fuerza destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales, que permitió obtener resultados concretos en una causa compleja. La investigación continúa en curso, con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del hecho y determinar posibles nuevas responsabilidades.