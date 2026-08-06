En la noche del miércoles, alrededor de las 21:45 horas, personal de las Comisarías Sexta y Octava a raíz la sustracción de un moto vehículo el dia martes en un establecimiento educativo, llevaron adelante allanamientos y registros domiciliarios de forma simultánea en distintas viviendas de barrio Fiorotto, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1.

En el procedimiento realizado por personal de Comisaría Sexta fue notificada la propietaria de la vivienda, arrojando la diligencia resultado negativo respecto de los elementos buscados en la causa. No obstante, en la vereda del inmueble se constató la presencia de una motocicleta Honda Wave 110 S, sin dominio colocado. Al verificarse sus datos se estableció que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 1 de junio de 2026, requerido por la Jefatura Departamental Uruguay en el marco de una causa por hurto, por lo que se procedió a su formal secuestro.

En forma paralela, personal de Comisaría Octava concretó un allanamiento en otro domicilio del mismo barrio, donde fue notificado un hombre mayor de edad. Si bien la medida judicial también arrojó resultado negativo, durante la inspección se localizó una motocicleta Honda CG 150 Titan que registraba un pedido de secuestro vigente, con fecha 18 de junio de 2026, también a requerimiento de la vecina Departamental. En ambos domicilios se verificó la existencia de otras motocicletas, constatándose que todas contaban con la documentación correspondiente. Solo fueron secuestradas la Honda Wave 110 S y la Honda CG 150 Titan, con la correspondiente ampliación de la media judicial.

Ambas motocicletas quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

Los procedimientos contaron con la colaboración de personal del Grupo Especial y se desarrollaron bajo la supervisión del Jefe Departamental y del Jefe de la División Operaciones y Seguridad Publica.