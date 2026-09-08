Un operativo policial en la localidad entrerriana de Santa Anita derivó en el secuestro de un arma de fuego y cartuchería luego de la denuncia presentada por una vecina de 53 años por el hallazgo sin vida de su perro caniche en la vía pública. La investigación, que contó con un exhaustivo relevamiento de registros fílmicos, derivó en una medida judicial dictada por el Juzgado de Garantías N° 1 y tramitada ante la Fiscalía Auxiliar que encabeza Lucía Bourlot.

Según se informó a AHORA, el allanamiento se concretó este martes a las 12:40 en un inmueble situado sobre la calle Primero de Mayo al 100, donde habita el hombre de 62 años notificado del procedimiento. Durante el registro del lugar, el personal de la Comisaría de Santa Anita procedió al secuestro formal de un revólver calibre .22 Largo junto a su correspondiente munición.

Según consta en la causa, la denunciante y el investigado mantenían conflictos previos relacionados con las mascotas, ámbito en el cual la mujer habría recibido amenazas directas sobre el destino del animal. Tras el hallazgo del cuerpo del caniche en las inmediaciones de la finca del sospechoso, las pruebas recolectadas por los efectivos —especialmente las imágenes de las cámaras de la zona— resultaron determinantes para ordenar la inspección de la propiedad.

Por orden de la magistratura interviniente, el sujeto de 62 años fue trasladado a la Comisaría de Basavilbaso para su correcta e integral identificación formal. Posteriormente, recuperó la libertad, quedando formalmente supeditado al desarrollo de la causa judicial.



Fuente: AHORA