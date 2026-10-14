Un joven de 28 años resultó herido de bala el pasado domingo en el ingreso al barrio Los Espinillos, en la zona norte de la ciudad. El hecho, que habría ocurrido en el marco de una disputa por drogas, dejó a la víctima con lesiones en su pierna derecha tras recibir un escopetazo.

A pesar de que el hombre cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye condenas previas desde el año 2016, en esta ocasión se presentó como la víctima del ataque. Tras el suceso, fue trasladado al Hospital para recibir atención médica. Los perdigones le provocaron heridas de entrada y salida, aunque afortunadamente no comprometieron arterias ni nervios vitales.El joven que recibió el disparo tiene un gran prontuario delictivo, aunque en este caso, es la víctima.

Aunque se negó a realizar la denuncia formal, la Fiscalía de Gualeguaychú y la Policía iniciaron una investigación de oficio. Tras realizar allanamientos sin éxito el domingo, dos sospechosos de 27 y 40 años se presentaron de forma espontánea en la Jefatura Departamental durante la madrugada del martes al conocer que existía un pedido de captura en su contra.

Ambos quedaron alojados en la dependencia policial y fueron indagados por el delito de agresión con arma. Se espera que este miércoles se resuelva su situación procesal, aunque su presentación voluntaria podría ser considerada por el juez de Garantías para una posible excarcelación. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen los esfuerzos para localizar a un tercer hombre, señalado por testigos como un individuo con antecedentes que utilizaría una vivienda precaria en la zona como punto de venta de estupefacientes.