La Policía y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad de Buenos Aires allanaron la vivienda de uno de los presuntos organizadores de la campaña de difamación realizada contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de afiches con agravios.

El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en el partido bonaerense de Morón, informó este lunes el MPF. La Policía busca al padre de una de las personas demoradas el jueves último, quien tenía en su poder el vehículo Fiat Fiorino utilizado en la pegatina de afiches contra la vicepresidenta.

Los investigadores consignaron que este hombre de 54 años, que después de los allanamientos de la madrugada del viernes abandonó la casa, fue quien habría realizado el encargo de los mil afiches a una imprenta de Lanús y mandado a hacer la pegatina.

Al llegar, los oficiales se encontraron con una camioneta Hyundai H100 con ploteo en sus laterales con los rostros del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, una cartelería similar a la que se había hallado en un allanamiento anterior en un domicilio de Castelli al 1400, también en Morón.

En la caja de la camioneta se encontraron también trozos de afiches que podrían ser de aquellos por los cuales se inició la investigación, y que fueron secuestrados por el personal policial.

En la requisa fueron secuestrados además un rollo de cartelería publicitaria, celulares, CD's, disco rígido, dos computadoras y anotaciones. El caso es investigado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4, a cargo de Mauro Tereszko, y ya tiene cinco imputados, cuatro de los cuales deberán presentarse a declarar esta semana.