La Justicia avanza en una investigación que involucra a la actual conducción de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, a partir de una denuncia presentada por una trabajadora de EcoTel, la empresa de servicios de internet vinculada a la institución.

Según trascendió, la empleada denunció ante la Fiscalía presuntos hechos de abuso, acoso sexual y laboral, además de situaciones de coacción y extorsión, que habrían sido cometidas por el presidente de la Cooperativa, Gustavo Laplacette. La presentación fue realizada el martes y quedó a cargo de la fiscal Martina Cedrés.

En el marco de las primeras medidas investigativas, la Fiscalía solicitó a la Cooperativa la entrega de imágenes de cámaras de seguridad correspondientes a un sector de EcoTel donde, de acuerdo a la denuncia, se habrían producido algunos de los episodios señalados. Sin embargo, el material no habría sido entregado de manera voluntaria.

Frente a esa situación, el miércoles se pidió una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, que autorizó el procedimiento horas más tarde. Finalmente, personal judicial secuestró registros fílmicos que ahora serán sometidos a peritajes y podrían incorporarse como prueba en la causa.

Hasta el momento no hay personas imputadas ni citadas a declaración indagatoria. La investigación se encuentra en una etapa preliminar orientada a la recolección de pruebas.