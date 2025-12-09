El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó 33 allanamientos en la causa Sur Finanzas, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo.

El magistrado dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso, informaron fuentes judiciales.

Se trata de procedimientos que había requerido en el caso la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

Armella dispuso allanar la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y clubes que habrían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas.

Se buscó documentación contable sobre esas operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los 33 allanamientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI.

Los procedimientos empezaron a las 4 de esta madrugada, en los 33 domicilios en simultáneo.

Se investiga si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado la semana pasada de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

El planteo de la fiscalía

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.