El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal dio cumplimiento a seis órdenes de allanamiento en diferentes domicilios de Concordia. Los procedimientos se concretaron en inmediaciones de calles Las Orquídeas y Gral. Medina; Rívoli; Sgto. Cabral y Gualeguay; y Barrio Las Tejas.

Las medidas judiciales se llevaron a cabo en el marco de una investigación iniciada a raíz de un hecho ocurrido el pasado 7 de marzo, cuando tres delincuentes ingresaron a una vivienda sin moradores, ubicada en el Barrio La Lomada de Villa Adela, desde donde sustrajeron dinero en moneda extranjera y joyas. A partir de las tareas investigativas se sospechaba de la posible participación de personal de seguridad privada y un grupo de albañiles.

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de los siguientes elementos: 10 teléfonos celulares, una pistola calibre .22, una carabina calibre .22, una escopeta tipo carabina, un revólver calibre .22, 93 cartuchos calibre .22, dinero en efectivo por un total de $1.126.000, prendas de vestir de interés para la causa, envoltorios con cocaína y envoltorio con marihuana.

Ante el hallazgo de estupefacientes, intervino en el lugar personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas de campo correspondientes.

Como resultado de los allanamientos, quedaron dos personas detenidas a disposición del Fiscal Mario Figueroa, quien continuará con la investigación. Los elementos secuestrados son de gran interés para la causa, además del traslado de un tercer sujeto a Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación.