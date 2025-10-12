En la noche del sábado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con efectivos de la Comisaría Tercera, realizó un allanamiento en una vivienda de calle Rioja, cerca del número 240, en el marco de una causa por lesiones graves culposas.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 2 de Gualeguaychú y está vinculada a un siniestro vial ocurrido el pasado 10 de octubre, en la intersección de 1° de Mayo y Juan José Franco.

Durante el procedimiento, un joven de 21 años fue notificado y se secuestró un automóvil Peugeot 307, que sería el vehículo involucrado en el accidente, junto con su tarjeta de identificación vehicular, título de propiedad y documentación del seguro.

El operativo forma parte de las tareas investigativas en curso para esclarecer responsabilidades en el siniestro.