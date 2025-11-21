En un operativo conjunto contra el narcotráfico a pequeña escala, la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay logró la detención de una mujer e incautó cocaína y elementos de venta en un allanamiento en Concepción del Uruguay.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche de este jueves, dando cumplimiento a un mandamiento judicial ordenado por el Juzgado de Garantías, a cargo de Alejandrina Herrero, en el marco de la Ley 23.737 de Narcomenudeo.

La irrupción en la vivienda de calle Labalta fue realizada por la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Especial GEPER. En el interior de la finca, fue identificada y detenida la residente, de 40 años.

La diligencia arrojó resultado positivo. Allí se procedió al secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes: doce envoltorios de cocaína con un pesaje total de 6,3 gramos, dinero en efectivo, un posnet de Mercado Pago y dos teléfonos celulares.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo de Eduardo Santo. El material estupefaciente incautado fue resguardado en el depósito de la División para continuar con las pericias de la causa.



