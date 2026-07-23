La Comisaría Primera de Gualeguay fue allanada en el marco de una investigación judicial iniciada tras la denuncia presentada por una mujer policía, quien informó el hallazgo de una cámara de video en el baño destinado al personal femenino de la dependencia.

Según publicó Debate Pregón, el procedimiento fue ordenado luego de que la fiscal Mariángeles Schell solicitara la medida, que posteriormente fue autorizada por el juez de Garantías Sebastián Elal. La causa generó fuerte repercusión dentro de la fuerza y permanece bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Allanamiento en comisaría de Gualeguay

El operativo se realizó este miércoles por la tarde en la sede policial, con la intervención de funcionarios judiciales y efectivos policiales. La medida apuntó a reunir elementos vinculados con la denuncia y a determinar las circunstancias en las que habría aparecido el dispositivo.

De acuerdo con la información conocida, el hallazgo habría ocurrido aproximadamente 20 días atrás, cuando una funcionaria advirtió la presencia de una cámara que presuntamente registraba imágenes del sector de sanitarios y vestuarios del personal femenino.

Tras detectar la situación, la mujer habría informado lo ocurrido a sus superiores y luego a las autoridades departamentales. A partir de esa presentación, la Justicia avanzó con la investigación y dispuso el allanamiento de la dependencia.

Investigan si se preservó la evidencia

Uno de los puntos que intenta establecer la Fiscalía es cuál fue la actuación de los responsables de la comisaría luego de conocida la denuncia. En ese sentido, se busca determinar si se adoptaron las medidas correspondientes para preservar la evidencia.

Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posible destrucción u ocultamiento de elementos probatorios, aunque esos extremos todavía forman parte de la investigación y no fueron determinados judicialmente.

Por el momento, no se difundió información oficial sobre el resultado del allanamiento ni sobre eventuales personas imputadas. Tampoco hubo un pronunciamiento público de la Jefatura Departamental de Policía sobre lo ocurrido.

La causa sigue en investigación

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias del hecho, las eventuales responsabilidades penales o administrativas y si existieron conductas que pudieran constituir delitos o incumplimientos funcionales.

Mientras tanto, se aguardan novedades oficiales sobre el avance de las actuaciones y los resultados del procedimiento realizado en la dependencia policial de Gualeguay.