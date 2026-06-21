Este sábado por la tarde, policías de la Comisaría Cuarta, en conjunto con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevaron adelante alrededor de las 16:00 horas un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Gutenberg y Santiago Díaz.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición, con intervención de la Fiscalía en turno, en el marco de una causa por el supuesto delito de robo, denunciado en perjuicio de un vecino de Gualeguaychú, a quien le habían sustraído varias cañas de pescar y una moto marca Keller 150 cc; un hecho que había ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Novena en horas del medio día.

Como resultado del allanamiento, se logró secuestrar la moto en cuestión: marca Keller 150 cc, color negro con detalles grises, sin chapa patente colocada.

“Durante las diligencias se efectuó el correspondiente registro fotográfico de los elementos secuestrados. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial interviniente”, indicaron desde la Policía.