Un hombre de 47 años y una mujer de 58 quedaron detenidos a disposición de la Justicia, tras una investigación que comenzó a principios de este año y culminó este jueves por la tarde con un allanamiento en el barrio Don Pablo de Gualeguaychú.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

En el lugar fueron encontrados 73 envoltorios de nylon que contenían cocaína, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y distintos elementos que habrían sido utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Según pudo saber este medio, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

El operativo concretado este jueves permitió así cerrar varios meses de investigación con el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la causa, mientras que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, alojadas en la Jefatura y posteriormente la mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.