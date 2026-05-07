En horas de la noche, alrededor de las 21:10, personal de Comisaría Cuarta llevó adelante un procedimiento en inmediaciones de calles Colombo y Curie, en cumplimiento de una orden de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal, vehicular y detención, dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición N° 2, en el marco de una causa por amenazas.

Durante la diligencia, se concretó la detención de un hombre de 49 años, quien posteriormente fue trasladado y alojado en Alcaldía de Jefatura, previa revisión médica y examen de antecedentes.

Asimismo, en el lugar se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.