5 PERSONAS FUERON IDENTIFICADAS
Allanaron una vivienda en Gualeguaychú y encontraron cocaína
La Policía dio cumplimiento a una diligencia judicial ordenado por el Juzgado de Garantías y Transición, en relación a una causa que se investiga por el supuesto comercio de estupefaciente.
El operativo fue llevado adelante por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.
La irrupción se produjo en un domicilio ubicado en calle Brasil y Clavarino, donde los efectivos pudieron localizar y secuestrar cocaína fraccionada lista para ser comercialización, dinero en efectivo, telefonía celulares y elementos de interés para la causa.
Finalizado el procedimiento, identificaron a cinco personas mayores de edad: dos hombres de 44 y 31 años, y 3 mujeres de 67, 45 y 24 años, quedando todos ellos supeditados a la causa.
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