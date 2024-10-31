El operativo fue llevado adelante por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

La irrupción se produjo en un domicilio ubicado en calle Brasil y Clavarino, donde los efectivos pudieron localizar y secuestrar cocaína fraccionada lista para ser comercialización, dinero en efectivo, telefonía celulares y elementos de interés para la causa.

Finalizado el procedimiento, identificaron a cinco personas mayores de edad: dos hombres de 44 y 31 años, y 3 mujeres de 67, 45 y 24 años, quedando todos ellos supeditados a la causa.