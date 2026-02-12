Un procedimiento antidrogas realizado este miércoles por la tarde en Urdinarrain terminó con un hombre detenido y el secuestro de cocaína, un arma de fuego y diversos elementos de interés para la investigación.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 17, cuando personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia local, en el marco de una causa por presunto comercio de estupefacientes.

Durante la requisa en el domicilio señalado, los efectivos incautaron un envoltorio de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5 gramos. Además, secuestraron un arma de fuego calibre .22, trece cartuchos del mismo calibre, una pistola de gas comprimido, dos teléfonos celulares, 60 mil pesos en efectivo, una balanza digital y un DVR.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre de 45 años, domiciliado en Urdinarrain, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.

En el despliegue participaron también efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay y Colón, junto a los Grupos Especiales de esas ciudades.