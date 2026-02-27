Un hombre de 34 años fue detenido en la madrugada de este viernes durante un allanamiento realizado por personal de Comisaría Octava en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Cecilia Grierson y Quinquela Martín, en el marco de una causa por violencia de género agravada por el vínculo.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y tuvo como objetivo el secuestro de medicamentos y otros elementos de interés para la investigación. El operativo arrojó resultado positivo: además de la detención del sospechoso, los efectivos incautaron cuatro blíster de distintos fármacos.

La intervención policial se inició de oficio luego de que compañeras de trabajo de la víctima advirtieran que la mujer presentaba signos visibles de golpes y enviara mensajes en los que manifestaba temor y dificultades para comunicarse con libertad. Al dirigirse al domicilio, las mujeres la encontraron desvanecida y con mareos, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de la Policía y una ambulancia.

En la vivienda se encontraban también los tres hijos de la pareja. Una vecina declaró haber escuchado gritos de auxilio provenientes de los niños y aseguró que, a través de cámaras de seguridad, había observado días atrás una agresión del ahora detenido hacia la mujer.

El allanamiento estuvo a cargo del Segundo Jefe de Comisaría Octava, con colaboración de personal de Minoridad y del Copnaf. La causa continúa bajo investigación judicial.