Un allanamiento realizado en la zona de Cervantes al fondo permitió secuestrar distintos elementos vinculados al robo ocurrido el domingo en una ferretería de jurisdicción de Comisaría Cuarta.

Según informó la Policía, el hecho fue denunciado el 17 de mayo, luego de que desconocidos ingresaran al comercio tras forzar una puerta de acceso y sustrajeran diversos objetos.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por el personal policial, este lunes se concretó un procedimiento en una vivienda ubicada sobre una calle pública sin numeración, donde reside un hombre de 34 años.

Durante el allanamiento, que tuvo resultado positivo, se secuestraron varios elementos de interés para la causa, entre ellos accesorios nuevos para motosierra, una amoladora inalámbrica con batería y cargador, candados de distintas marcas, herramientas, una cadena de seguridad, discos de corte, mochilas, prendas de vestir y un par de zapatillas.

Desde la fuerza indicaron además que todavía resta recuperar un teléfono celular, un juego de llaves y dinero en efectivo denunciados como robados.

En tanto, el sospechoso fue finalmente aprehendido en otro procedimiento realizado por personal de Comisaría Primera, mientras caminaba por la zona de Cepeda y Virreinato. La causa continúa en investigación para determinar las responsabilidades y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.