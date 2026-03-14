En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, con la colaboración del Grupo Especial, llevó adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un hombre.

El procedimiento se realizó ayer, iniciando a las 18 horas y extendiéndose hasta las 22:30, bajo mandamiento judicial del Juzgado de Garantías y Transición N° 2 de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Ignacio B. Telenta, con intervención de la Fiscalía de la Dra. Natalia Bartolo.

Droga fraccionada y elementos de comercialización, los efectivos lograron secuestrar diversos elementos de interés para la causa, entre ellos

* 14 envoltorios de nylon con cocaína.

* Una planta de Cannabis Sativa.

* $48.210 pesos en efectivo.

* Un teléfono celular.

* Anotaciones, recortes, una tijera, un frasco con sustancia de estiramiento y otros elementos presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

En el lugar se procedió a la detención e incomunicación de un masculino, mientras que una mujer fue correctamente identificada, quedando ambos supeditados a la investigación en curso.

Los elementos secuestrados serán incorporados al expediente judicial, mientras que la investigación continúa con el objetivo de profundizar las líneas investigativas vinculadas a la posible comercialización de estupefacientes en la zona, según publicó El Argentino.