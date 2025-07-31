En la noche del miércoles, personal de la División Investigaciones realizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Gutenberg y Juan Díaz, en el marco de una causa por robo calificado.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, en relación con un hecho ocurrido días atrás, donde una persona denunció la sustracción de su teléfono celular mediante la modalidad de arrebato.

Como resultado del operativo, los funcionarios procedieron al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave 110cc, que habría sido utilizada por los autores del hecho para concretar la huida. Además, se incautó una funda de silicona color roja, coincidente con la que tenía el celular sustraído según consta en la denuncia.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.