En la tarde de este sábado, efectivos de la Comisaría Tercera llevaron adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Misiones y Juan B. Justo, en el barrio Los Espinillos, en el marco de una causa caratulada “Lesiones Agravadas en contexto de Violencia de Género”.



Según informaron desde la Policía, la medida judicial, dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición, arrojó resultado positivo. Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad procedieron a la aprehensión de un hombre de 54 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.



“Asimismo, durante el procedimiento se efectuó el secuestro de elementos de interés para la causa, quedando todo a disposición de la Justicia”, indicaron desde la fuerza local.