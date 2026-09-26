Este sábado por la mañana, alrededor de las 11:05, personal policial de la Comisaría Tercera llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de Bv. Montana y Mosto, en el marco de una causa judicial por lesiones.

El procedimiento fue realizado a partir de una investigación en curso y, según informaron desde la Policía, culminó con resultado positivo. Como consecuencia del operativo, los efectivos aprehendieron al sospechoso vinculado a la causa, un joven de 22 años.

Durante el allanamiento también se procedió al secuestro de elementos de telefonía celular, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente para avanzar con las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

El operativo contó con la participación de distintos efectivos policiales. Además del personal de la Comisaría Tercera, intervinieron integrantes del Grupo Especial y del Comando Radioeléctrico, quienes formaron parte del procedimiento.