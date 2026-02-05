Este jueves por la tarde, la Policía de Gualeguaychú realizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del barrio 140 Viviendas, en el marco de una causa en trámite por el delito de robo. El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 41 años que era intensamente buscado por la Justicia.

Según se informó oficialmente, durante el operativo los efectivos lograron localizar al sospechoso dentro del domicilio allanado y proceder a su inmediata aprehensión. El individuo cuenta con amplios antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Sexta y Comisaría Novena, con la presencia del Delegado Judicial, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.