En relación a una causa que se investiga por el “supuesto comercio de estupefacientes” llevada adelante por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, coordinando por la Fiscal Natalia Bartolo, en horas de la tarde del jueves la policía dio cumplimiento a diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición, los cuales tuvieron lugar en Calle Saenz Peña y Juan Lapalma.

Las mismas consistieron en registros domiciliarios y requisa personal, arrojando resultado satisfactorio respecto al secuestro de estupefacientes, tales como marihuana fraccionada para su comercialización, elementos de corte, dinero en efectivo y telefonía celular.

Producto de los procedimientos, se detuvieron a 2 personas, una mujer de 37 años y un varón de 42 años, quienes quedaron alojados en la Comisaria de Minoridad y en la Jefatura Departamental respectivamente, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Para concretar el operativo la policía contó con el apoyo de personal de la División Toxicología de Jefatura Departamental de islas del Ibicuy y de la Guardia Especial Gualeguaychú.