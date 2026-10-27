En el marco de una investigación por una presunta extorsión que tuvo como víctima a un vecino de Gualeguaychú, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante dos procedimientos de allanamiento y registro domiciliario en la localidad de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, que terminaron con la detención de una mujer de 32 años y el secuestro de teléfonos celulares de interés para la causa.

Según informó la Policía, la investigación -que se extendió durante aproximadamente un año- se inició a raíz de un hecho en el que la víctima habría sido extorsionada por personas que se hacían pasar por funcionarios policiales, quienes le exigían importantes sumas de dinero. Como consecuencia de estas maniobras, el damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

De acuerdo con las tareas investigativas, los presuntos responsables de las extorsiones serían dos hombres que actualmente se encuentran detenidos en la localidad de Campana por una causa de homicidio agravado.

Asimismo, se estableció que las mujeres investigadas serían familiares de los involucrados y habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir el dinero transferido.

Con los elementos reunidos durante la investigación, y en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, este martes, alrededor de las 05:30 horas, se concretaron dos allanamientos en domicilios ubicados en el barrio Don Torcuato, provincia de Buenos Aires.

La medida se llevó adelante en el marco de un legajo caratulado “S/ Extorsión”, con intervención de la Fiscalía Auxiliar N.º 5, a cargo del Dr. Lucas Pascual, y por disposición judicial mediante exhorto del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Natalia Céspedes.

"Tras su detención, se aguardan las ultimas diligencias para efectivizar el traslado y alojamiento en Jefatura Departamental Gualeguaychú, conforme a las disposiciones judiciales correspondientes, mientras tanto ella como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente", adelantaron las autoridades policiales.



Y añadieron que “para la realización de los procedimientos se contó con la colaboración de personal de la DDI de San Isidro, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.