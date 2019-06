La familia y el padre de la víctima fue uno de los convocantes.

Lucas tenía 33 años y fue asesinado de un puntazo provocado por un arma blanca. La perforación de su pulmón terminó con su vida, cayendo a pocos metros de la puerta de su casa.

Nota relacionada: Imputaron a Genaro Gutiérrez por el crimen de Lucas Bentancourt

Su padre lo socorrió rápidamente intentando practicarle RCP, pero lamentablemente el joven perdió la vida.

El doloroso posteo de su hermano

"Allí dentro descansa un hombre que intentó defender al barrio, los intereses de los que se rompen el lomo de sol a sol para tener lo poco o mucho que tienen; pero la maldad humana se lo arranca intespectivamente a la familia. Sus padres los extrañaran el resto de sus vidas, preguntándose toditos los días si hubieran podido hacer otra cosa para que él se salve, por que falleció en sus manos, sus Papas ayudando a Lucas intentando reanimarlo, otra carga emocional sumada a esta tremenda pérdida. Sus hermanos tendrán la tarea incondicional de sostenerlos porque así ellos los criaron como una familia, mucho más unidos, en la malas. Y al pensar en el asesino, no puedo dejar de imaginar que él, sí va preso, tendrá un plato de comida 2 veces al día, podrá ver a su familia y amigos las veces que ellos vayan.

Los Padres de Lucas pagando sus impuestos, sin querer le alimentarán, le enseñarán un oficio o aprenderá otras maneras de robarle a la gente, por comportamiento podrá salir antes de la sentencia, etc., lamentable que los afectados mantengan a los animales que les cambió la vida. La ley de talión los tiempos en que vivimos no nos permite llevarla a cabo y frustradamente seguimos alimentando los asesinos, dándoles la posibilidad de “rehabilitarse”. Siempre he creído y confiado en la justicia celestial y en la terrenal. Las celestial hoy no me alcanza para saciar ni un poquito el dolor que invade nuestro ser. La terrenal espero, que por los reclamos de los amigos y vecinos, no de una pena ejemplar en este caso, porque este asesino ya tenía antecedentes, desde los 10 años que viene generando problemas en los barrios. Como creo en ella espero que haga bien su trabajo y aplaque un mínimo el dolor que inunda la casa de sus Padres. Es redundante agradecer infinitamente el apoyo de TODOS, estamos extremadamente agradecidos por el acompañamiento que nos han brindado desde las 2:45 am del fatídico 8 de Junio del corriente. Cosas que nunca olvidaré. Dios, la virgen y Chan te abrazaran Cabezón. Te amo Cucky".