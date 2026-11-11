La visita del papa León XIV a la Argentina está despertando una profunda emoción entre miles de fieles que esperan con entusiasmo cada una de sus apariciones. En medio de una agenda cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice adquiere un significado especial y no pasa desapercibido. Eso fue justamente lo que ocurrió el pasado lunes durante su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole, cuando sorprendió a todos al comenzar a cantar junto al coro de la institución una canción que muchos conocen desde la infancia: “Alma misionera”.

Pero este no fue el único momento en el que la canción cobró protagonismo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Este martes 10 de noviembre, volvió a escucharse durante el cierre de la multitudinaria vigilia de jóvenes celebrada en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, ante más de un millón de fieles, el Sumo Pontífice se sumó a la interpretación de la conocida melodía religiosa y protagonizó una de las escenas más emotivas de la noche.

Visiblemente emocionado y sonriente, León XIV acompañó el canto de la multitud junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales que anunciaban el final del encuentro. Entre aplausos, banderas y muestras de afecto, miles de jóvenes entonaron una canción que desde hace décadas representa la entrega y la vocación misionera.

La escena no tardó en conmover a los presentes y comenzó a circular por las redes sociales. Sin embargo, más allá de aquel gesto espontáneo del Papa, la elección de la canción tiene un significado especial. Desde hace décadas, “Alma misionera” se convirtió en un verdadero símbolo para los fieles de distintas partes del mundo, que encuentran en su letra un mensaje de fe, entrega y compromiso con los demás.

De Chascomús al mundo: la emotiva historia detrás de “Alma misionera”

Detrás de esta canción existe una historia que se remonta a 1981, en la ciudad bonaerense de Chascomús. Allí, Mónica de la Canal escribió la letra y la música cuando tenía apenas 18 años, inspirada por su cercanía con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María. “Esa canción la compuse en el año 1981 en Chascomús para los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María a la que siempre íbamos con mi grupo de compañeras y compañeros que militábamos en la Iglesia Católica”, contó al medio La Nación.

Por entonces, Mónica participaba de encuentros religiosos y compartía tiempo con los misioneros, cuya entrega y vocación de servicio la marcaron profundamente. Aquellas experiencias fueron la inspiración para crear una canción que originalmente tituló “Toma mi vida nueva”. “Me sentí siempre muy identificada con los misioneros claretianos porque lo viví, porque compartí con ellos su sacrificio, su entrega, su humildad”, recordó.

Lo que comenzó como una composición dedicada a aquella comunidad religiosa empezó a difundirse en retiros espirituales, colegios y encuentros juveniles. Primero llegó a Gándara, una localidad cercana a Chascomús, después a La Plata y, con los años, a diferentes partes del mundo. Mónica nunca imaginó que aquella melodía terminaría convirtiéndose en una de las canciones más representativas de la vocación misionera. Actualmente, mantiene una disputa judicial por su autoría y busca acreditar su historia mediante el manuscrito original y testimonios de quienes la acompañaron en aquella época.

La interpretación de la canción durante la visita de León XIV a la Argentina despertó en ella una emoción especial. Escucharla en la voz de Soledad Pastorutti y verla formar parte de las celebraciones religiosas la conectó nuevamente con aquellos recuerdos de juventud. “Realmente esto que sucedió con la interpretación de La Sole, con la venida del Papa, fue algo muy movilizante, muy rico para mi corazón”, expresó.

Más allá de la controversia judicial, Mónica desea que se conozca cómo nació la canción y qué representaba para ella en aquel momento. Una composición inspirada en la admiración de una joven por la entrega de los misioneros que, más de cuatro décadas después, continúa acompañando a comunidades religiosas de distintas partes del mundo.

Qué significa la letra de “Alma misionera” y por qué sigue vigente

También conocida como “Canción del misionero”, la composición transmite un mensaje de entrega y solidaridad. Su letra expresa la disposición de una persona a dejar de lado sus propias comodidades para acompañar a quienes necesitan esperanza, alegría y contención.

Su melodía sencilla y su mensaje cercano hicieron que rápidamente se incorporara a celebraciones religiosas de distintos países. En la Argentina, por ejemplo, es habitual escucharla durante misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes.

Uno de los momentos más recordados de su recorrido internacional ocurrió en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil, el primer gran encuentro de jóvenes encabezado por el papa Francisco. Allí, la canción volvió a reunir a peregrinos de distintas nacionalidades.

La canción también emocionó durante la misa de León XIV en Palermo

La historia de “Alma misionera” sumó un nuevo capítulo esta semana durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Después del emotivo momento vivido en el Cottolengo de Claypole, la misma canción volvió a escucharse frente a una multitud reunida en el barrio porteño de Palermo.

Allí, Soledad Pastorutti la interpretó junto a su hermana Natalia, durante la previa de la primera misa multitudinaria del Pontífice en el país. Vestida con su característico poncho celeste y blanco, la artista invitó a los fieles a acompañarla y compartir aquella melodía tan presente en la memoria de distintas generaciones.

La cantante también incluyó en su repertorio “Oración del remanso”, “Aleluya” y clásicos del folklore argentino. Durante su presentación expresó un deseo que reflejó la emoción de la jornada: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.

Así, más de cuatro décadas después de haber nacido en Chascomús, “Alma misionera” sigue emocionando a personas de distintas generaciones y rincones del mundo. Lo que comenzó como una composición inspirada en la entrega y la vocación de servicio de los misioneros terminó convirtiéndose en un símbolo de fe que acompaña celebraciones, peregrinaciones y encuentros religiosos. Su interpretación durante la visita del papa León XIV a la Argentina volvió a demostrar que hay canciones que trascienden el paso del tiempo y que, más allá de quién las cante, conservan intacta su capacidad de unir y conmover.

Fuente: La Nación