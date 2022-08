El uruguayense González Paván, que hasta el fin de semana pasado presidió la entidad que nuclea a gran parte de los almaceneros del país, hizo un análisis de la situación del sector y un punteo por los problemas que impiden controlar la inflación.

“Creamos esta organización hace cuatro o cinco años para organizarnos y hacer entender que nosotros no somos culpables de nada, sino simples almaceneros de barrio. Que no somos los formadores de precios, que eso está en manos de pocas empresas que dominan el mercado alimentario y juegan con todos nosotros”, aseveró.

A pesar de ser quienes están en la línea de fuego y que terminan siendo foco de las quejas de los clientes por la suba de precios, están dispuestos a “dar batalla por las pymes, en este caso las entrerrianas, para que puedan expandir, tomar empleados y generar empleo genuino”.

“Es una lucha de David contra Goliat: todos saben que los almaceneros somos el último eslabón en la cadena de alimentos”, dijo el dirigente almacenero.

González Paván señaló en declaraciones radiales que siente “vergüenza ajena que en un país como este, que puede alimentar a cuatro veces más de la población que tiene, pasen estas cosas”.

“En Entre Ríos pagamos la energía cuatro veces más cara que en CABA. Estamos en el interior del interior y acá no sabemos lo que es tener un precio cuidado y pagamos un 20% del precio que acuerdan. Acá no hay un país federal. Eso no existe”, enfatizó.

Señaló que para revertir este estado de cosas, “hay que ir hasta el origen: las empresas formadoras de precios” y destacó la necesidad de revisar ciertas cuestiones de logística que son inentendibles. Brindó dos ejemplos: “Uno: tengo a 5 kilómetros la marca más famosa de arroz del país, pero tengo que ir a buscarlo al centro de distribución que está en la provincia de Buenos Aires. Dos: en San Luis están las dos marcas más famosas de galletitas, pero hay que retirarlas en Buenos Aires. Estamos todos locos”.

En otro tramo de la entrevista, González Paván destacó a un ex funcionario que siempre es foco de luces y sombras: “Más allá de las ideas políticas, el único que se puso firme con el tema de los precios fue Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio Interior).

“Ahora hacen trabajo de escritorio y hay cuatro líneas internas peleándose. No se puede trabajar asó. Dejen de tanta interna y vayan al territorio”, concluyó. (APF Digital)