En primer lugar, en la entrevista que brindó a ElDía desde Cero (FM 104.1), Daniel Almeida planteó que “estuvieron en conversaciones nuestro grupo legal con el del Municipio y pautaron una reunión para hoy para ver como se destraba el tema… tiene solución, las cosas se van a acomodar”, aseguró.

“Los costos de los planos son elevados pero no es lo que frena, son trámites burocráticos donde hay que presentar los planos. Todo tiene solución, con buena voluntad para el próximo fin de semana pueden estar abiertas”, afirmó, y aclaró que “yo reconozco la buena voluntad del Municipio y todas las prórrogas que me dieron, yo nunca negué nada”.

Al respecto de los inconvenientes edilicios que planteó Andrés Sobredo, sostuvo que “desconozco, cuando esté personalmente con él le pediré que me las marque así las corregimos”, y ratificó: “Son trámites burocráticos, es la presentación de un plano y se resuelve”.

Qué pasará con los trabajadores

El socio mayoritario de la empresa marcó que “de las termas depende mucha gente hoy, hay más de 30 familias mirando por la ventana si llueve o no que deberían estar trabajando en las termas. Una empleada preocupada dio de baja el gimnasio porque no sabía si iba a cobrar el sueldo, yo quiero llevarle tranquilidad a esa empleada que al sueldo lo va a cobrar, así como lo hizo durante el año y 8 meses que las termas estuvieron cerradas por la pandemia”, aseveró.

“Almeida siempre pagó, el que hable de mí y diga que no pagué una cuenta está faltando a la verdad”, sentenció el gualeguaychuense, que añadió que “los empleados andan todo el día conmigo y saben cómo procedo, yo estoy de lunes a lunes en las termas”.

¿Se venden las termas?

Por otra parte, consultado acerca de si el predio está a la venta, expresó que “si llega una buena oferta yo vendo, el que trabaja hoy en el país en un comercio rentable y diga que no lo vende nosé… La postura de todos los socios es la misma, en la última asamblea lo conversamos y es así”, remarcó.

En este sentido, reveló que “anoche a última hora tuve un llamado telefónico de alguien de afuera que se interesó. Me escuchó en los audios míos que se difundieron por todos lados y me llamó”.

Asimismo, también contó que “yo se las ofrecí al municipio, y hasta el momento están con otros temas”.

¿Qué ocurre con las reservas?

Consultado de cara al fin de semana largo de agosto, Almeida manifestó que “las reservas están al 100% para esa fecha, si estamos habilitados se respetarán y sino se darán de baja”.

“Hay otro dato que no es menor, que es que si las termas no están el resto de los bungalows de Pueblo Belgrano le tienen que informar a sus huéspedes que no las van a tener, osea que muchos van a tener que reprogramar esas reservas”, observó, y agregó que “yo estoy en mi oficina y en el transcurso de lo que estamos hablando (10 minutos) bajaron 3 autos uruguayos, yo soy uno de los pocos prestadores turísticos que publicito en Uruguay, para que el vecino de allá se venga a consumir acá”.

¿En cuánto tiempo se puede reabrir el complejo?

“Si me dicen que puedo abrir en media hora las termas están en condiciones, pese a la clausura la caldera está en marcha, las piletas están con 40º ahora”, manifestó el empresario, aunque comentó que “a las reservas de mañana ya las di de baja”.

FE DE ERRATAS: Por un error de interpretación se mencionó al Colegio de Arquitectos como parte del conflicto. Vale aclarar que la entidad está exenta de responsabilidad y el señor Almeida así lo dejó en claro.