Boca tuvo este martes en el predio de Ezeiza la última práctica previa a la visita a Racing del miércoles, desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Jorge Almirón ensayó un once que podría ser el que pare frente a la Academia.



La principal incógnita era la presencia de Valentín Barco, quien dejó el duelo de ida en el complemento por un desgarro en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. El jugador de 19 años ha evolucionado favorablemente y todo dependerá de si tiene dolor o no, aunque es muy poco probable que pueda jugar. Aún así la idea es convocarlo y esperarlo hasta último momento.



En caso de que no llegue, todo indica que su reemplazante será Miguel Merentiel para conformar el doble nueve junto a Edinson Cavani, según lo que paró en el entrenamiento de hoy el entrenador. Con esto pierden chances de jugar Lucas Janson y Exequiel Zeballos y se modificaría el esquema de 5-4-1 que utilizó en la Bombonera.

Por otra parte, en el medio aún no es seguro si repite el triángulo formado por Cristian Medina, Guillermo Fernández y Ezequiel Fernández. En principio ensayó con eso y es posible que lo mantenga, pero si bien Pol fue su cinco como local, no debería sorprender si resuelve el ingreso de un volante de características más defensivas -como Jorman Campuzano-, por Equi y así el volante surgido del Xeneize pasa a ser interno.



En cuanto al resto de los nombres no parece haber demasiadas dudas. En caso de que siga la línea de cinco, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Nicolás Valentini serían los centrales, con Luis Advíncula y Frank Fabra en los laterales.



No obstante, otra opción que se barajó en estos días es que ingrese un lateral para jugar detrás del peruano y en ese caso gana consideración Marcelo Weigandt, quien no sumó minutos ante Sarmiento en Junín. Por la tarde el plantel se reencontrará y desde las 20 quedará concentrado en el hotel Intercontinental a la espera del duelo copero.



El probable once de Boca sería con Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.