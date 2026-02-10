Franco Colapinto se prepara para arrancar la temporada 2026 con Alpine y, a partir de este miércoles, participará de los tests oficiales de la Fórmula 1 en Bahréin. En las últimas horas se conoció cómo será su cronograma durante las pruebas que se extenderán hasta el viernes.

La escudería francesa informó que el miércoles saldrán a la pista los dos pilotos de la escudería: Colapinto lo hará en el primer ensayo y luego será el turno de su compañero, Pierre Gasly. En la jornada del jueves solo girará el francés, en tanto que el viernes volverá a tener actividad el argentino.

Tras la primera tanda de ensayos en Barcelona, la actividad de la Fórmula 1 continuará entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en Bahreín. Habrá dos sesiones diarias: la primera entre las 4 y las 8, y la segunda entre las 9 y las 13 (hora de la Argentina).

Franco Colapinto se prepara para la segunda tanda de tests de la F1 (Foto: IG/@alpinef1team)

La tercera y última instancia de tests se desarrollará entre el 18 y el 20 de febrero, también en Bahréin, antes del esperado arranque del campeonato con el Gran Premio de Australia, que se correrá el 8 de marzo.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las pruebas de Barcelona

A bordo del flamante Alpine A526 con motor Mercedes, Colapinto acumuló un importante volumen de trabajo en los ensayos de Barcelona. El piloto argentino completó 60 vueltas en la primera jornada (279 kilómetros) y otras 58 en la última (270 kilómetros), en una semana de actividad intensa y bajo un fuerte hermetismo, tal como lo establece la Fórmula 1 para este tipo de pruebas.

“BARCELONA terminado!!!!!! buen shakedown pero con muchas ganas de seguir mejorando y conociendo el auto nuevo... nos vemos en Bahréin dentro de unos días!!“, escribió Colapinto en la publicación que subió a su cuenta de Instagram tras los ensayos en España.

