Hace un par de semanas, el Gobierno nacional anticipó que habrá cortes de luz programados por la alta demanda durante el verano. Ante este escenario, los gualeguaychuenses comenzaron a buscar alternativas para garantizar el suministro eléctrico en sus hogares y negocios, y las opciones para subsanar este futuro inconveniente son dos: la adquisición de un grupo electrógeno o el vuelco a la generación de energía alternativa, como por ejemplo la solar.

"Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de luz, y como no hubo inversiones en estos últimos tiempos, va a faltar generación y deberá programarse algún corte, sobre todo habrá que hacer acuerdos con los sectores productivos e industriales", aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el encargado de encender las primeras alarmas.

Lo cierto es que varias voces relacionadas con el gobierno nacional –pero también especialistas del ámbito local y provincial– admiten que el verano "va a ser complicado" en materia de energía eléctrica.

En este contexto energético, en Gualeguaychú crecieron las consultas por generadores a explosión (combustibles) y solares; y si bien la mayoría de las interrupciones no duran más que un par de horas, hay sectores de la población que temen pasar más de una jornada sin tener acceso a energía eléctrica.

A la demanda de generadores eléctricos y equipamientos de energía alternativa por parte de personas que no quieren perder el confort mínimo que brinda el acceso a la electricidad, se suma un sector de la población que no por ser minoritario es preponderantemente más necesitado de la energía eléctrica: estos son los hogares que por situaciones de salud necesitan tener luz a toda hora.

Otro de los sectores que comenzaron a movilizarse para poder salir airosos de un verano que llega con la promesa de ser problemático son los establecimientos comerciales, como por ejemplo carnicerías y supermercados, que necesitan que sus productos no pierdan la cadena de frío.

Costos

Los precios de los generadores a combustible de energía eléctrica pueden variar dependiendo de su capacidad, la marca y características específicas.

Los pequeños (hasta 2.500 watts) pueden costar entre 300.000 y $500.000 pesos y son adecuados para hogares y pequeños comercios.

Sin embargo, al costo de la adquisición del equipo luego hay que sumarle el del combustible que se utiliza para ponerlo y mantenerlo en funcionamiento. En general, los generadores más pequeños consumen menos combustible que los más grandes. En este caso, un generador de 2500 watts puede alimentar electrodomésticos, computadoras, cargar un celular, mantener un televisor funcionando o el modem wifi. También un ventilador e inclusive un aire acondicionado, pero con este último en marcha el consumo de combustible aumenta de manera considerable.

Los medianos, que tienen una mayor capacidad (entre 3000 y 5000 watts), se encuentran en el mercado con un valor de entre 600.000 y 1.200.000 pesos, Estos son usados principalmente por fábricas e industrias.

Por otro lado, los de mayor potencia (hasta 9000 watts o más) usualmente son destinados a grandes comercios e industrias. Tienen una autonomía superior a 12 horas y llegan a valer hasta 2.000.000 de pesos.

En relación a la energía solar fotovoltaica, los costos dependen mucho de cada instalación: para una casa familiar, un panel fotovoltaico con su respectiva batería de litio lista para conectar al sistema eléctrico se consigue online por 2.500.000 pesos aproximadamente. Pero lo cierto es que el equipamiento necesario depende mucho del consumo y de cada instalación en particular. En el caso de un comercio, los valores son muy variables: pueden ser de 5, 10, 15 o hasta 20 millones de pesos. Cada rubro en particular tiene una variedad de consumos, pero los especialistas remarcan que la inversión se puede recuperar entre 4 y 6 años, aproximadamente.

La electricidad, esa maldita necesidad

"Hoy se corta la luz en una casa y casi no sabemos vivir sin electricidad, hay una dependencia muy grande”, afirmó en declaraciones a Ahora ElDía el ingeniero electromecánico con posgrado en Seguridad e Higiene Industrial Juan Carlos Isola, quien se refirió a este futuro panorama que parece inminente.

“Muchos vecinos averiguan para tener una alternativa para cuando se corte la luz. Muchos están pensando en un generador chico nomás porque cualquiera se puede adaptar a ese equipo. Sin embargo, hay que tener cuidado con el consumo que se hace del mismo: uno puede enchufar un ventilador, una computadora, un celular, un televisor o la heladera, pero no se recomienda que se ponga a planchar, por ejemplo, o se enchufe un freezer, ya que si se mantiene cerrado los alimentos en el interior aguantan por lo menos 20 horas. Tampoco es aconsejable que se utilice un aire acondicionado”, remarcó.

Hay un detalle que no muchos tienen en cuenta: las instalaciones eléctricas hogareñas no muchas veces son las ideales para la utilización de generadores eléctricos, sobre todo los de mayor capacidad. Además, la gran mayoría de los hogares no están diseñados con un sistema de aislación que mantenga los ambientes calefaccionados o refrigerados de manera eficiente, por lo que puede hacer que estos equipos funcionen por fuera de sus límites.

"Entonces, ¿qué se necesita durante una emergencia? Por ahí un ventilador, porque el aire te va a consumir mucho, la heladera, las luces primarias, y lo básico. Lo que hay que tener cuidado es con la parte de frío y calor, que consume energía en exceso", destacó.

“Creo que por ahí conviene más tener un sistema con paneles solares y batería de litio, que es mucho más seguro. Tiene un rendimiento bastante interesante, por lo menos para tener iluminación y la parte informática en marcha. De eso se tratan los paneles fotovoltaicos”, aconsejó el especialista. Según la información compilada en los sitios, para una vivienda chica se necesitan como mínimo cuatro paneles solares, mientras que para una casa grande se requieren hasta diez paneles.

En otras palabras, los generadores eléctricos pueden ser un parche en un verano que se anticipa caluroso, con problemas en el sistema eléctrico y muchos, pero muchos inconvenientes. Es por esto que los equipos fotovoltaicos pueden aparecer como una mejor alternativa, sobre todo porque también vienen con otra ventaja, como es el ahorro de energía en un contexto por fuera del de crisis. Según los especialistas, con la energía solar se puede bajar la factura entre un 30% y un 70%. O sea, a veces un 30%, a veces un 60%, a veces un 50%. Eso sí, nunca se logra bajar la factura del todo.

Aun así, el verano está a la vuelta de la esquina, y los cortes programados ya son más un temor real que una leyenda urbana. El hecho de tener un equipo alternativo para poder seguir en funciones –las cuales son cada vez más dependientes de la electricidad– es una opción válida, pero el uso de la electricidad en función del confort y el placer puede no quedar satisfecho, como con el uso del aire acondicionado.

“No está mal querer buscar una alternativa ante un panorama que se anticipa como complicado. Sin embargo, ante esta situación de crisis, quizás sería mejor bajar un poco las ansiedades. Eso también nos vendría bien. Hay que bajar las ansiedades y empezar a exigir a los gobiernos, porque la realidad es una cuestión mucho más profunda2, sostuvo Isola y concluyó: “Quizás vendría bien ponernos también en el lugar de esas otras personas que no tienen ninguna chance de tener acceso a este tipo de alternativas. El hecho de pensar esas otras realidades nos puede hacer pensar que ante una complicación durante el próximo verano también podemos poner todo de nosotros para hacer un uso racionar del recurso”.