Alumnos de Ceibas grabaron su propio CD para poder comprar instrumentos

El objetivo del grupo de trabajo tiene como finalidad la venta del material discográfico para la posterior compra de instrumentos musicales.

Estos instrumentos se destinarán al espacio de aprendizaje de música, porque hasta el momento, la institución no cuenta con este material para trabajar en el aula.

“Es muy importante que los estudiantes puedan acceder a instrumentos musicales ya que con ellos pueden tener un elevado control de su motricidad fina y se potencian distintos dominios cognitivos como la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la memoria”, destacaron desde el equipo docente.

En el año 2014 participaron del programa nacional para jóvenes “Nuestro Lugar” que depende del Ministerio de Desarrollo Social, el cual premiaba con dinero en efectivo al proyecto más innovador y viable.

Los alumnos de la Escuela Nº 1 ganaron y con el dinero compraron material de grabación y una guitarra. “Nuestro proyecto interdisciplinario tenía como finalidad realizar un CD escolar, por lo que ambientamos una salita en desuso y con una colecta de maples de huevos creamos una sala de grabación”, explicaron.

Después de mucho transitar, de aprender a cada paso y gestionar recursos económicos, pudieron lograr el tan anhelado CD escolar.

Este emprendimiento discográfico está interpretado vocalmente por alumnos y ex alumnos de la Escuela Secundaria Nº1. El repertorio del mismo es muy variado. Algunas de las canciones que son: Sueña, Amor Salvaje, No me olvides, Himno Nacional Argentino, Marcha de Entre Ríos, entre otras.

Durante la grabación del disco contaron con la colaboración del docente y músico

Hugo Mena de Gualeguay, y actualmente es músico de Antonio Tarragó Ros. También se sumó Gabriel Piccini docente y músico de la ciudad de Gualeguaychú.

Los docentes que participaron en el emprendimiento artístico son: Raul Altuna desde

Soporte Técnico, Marta Acosta desde Artes Visuales, Priscila Enrique desde Lengua,

María José Cano desde Educación Tecnológica y Juan Manuel Bernigaud desde el espacio Música. Docentes que también aportaron al desarrollo del mismo en distintas etapas: Profesor Marcelo Ferrari, profesora Emilce Larena, Profesor Pablo Frias y la rectora de la institución Valeria Saucedo.

El valor del disco

En la actualidad el Cd tiene un costo de venta de $250.

Los puntos de ventas:

En Ceibas, en el Recinto escolar.

En Gualeguaychú, local de sonido e iluminación Miguelinhotech en Avenida Del Valle 1465.

En Gualeguay, en calle Santiago del Estero 765.