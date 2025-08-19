El personal directivo de las escuelas que se encuentran lindantes, la Nº 12 “Nina Gral. Justo José de Urquiza” y Secundaria Nº 1 “Dr. Carlos Saavedra Lamas”, de la localidad de General Campos, en el departamento San Salvador, llevaron a cabo las correspondientes denuncias por llamativos robos y daños.

Los directivos pusieron de manifiesto que notaron el ingreso y sustracción en el kiosco de golosinas, como también la activación de dos matafuegos que fueron dispersados en el lugar.

A raíz de ello, inmediatamente tanto el personal de la Comisaría como de la División Investigaciones Inteligencia Criminal, se abocaron en la búsqueda de los autores y obtuvieron aportes de un testigo, como también registros fílmicos propios del establecimiento escolar.

El análisis dio como resultado la identificación de dos niños, de 10 y 12 años, oriundos de esa localidad, quienes quedaron supeditados a la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Méndez.