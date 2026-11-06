La entrega se llevó adelante con la participación de estudiantes y autoridades de la institución educativa, quienes hicieron llegar esta iniciativa solidaria al equipo directivo del Hospital.

En representación del Hospital Centenario estuvieron presentes la Dra. María Soledad Colamarino, la Dra. Fernanda González Viollaz y el Dr. Agustín Apesteguía, quienes recibieron las donaciones en nombre de la institución.

La propuesta refleja el compromiso de los jóvenes con su comunidad y la importancia del trabajo conjunto entre instituciones educativas, organizaciones sociales y el sistema de salud para acompañar a quienes atraviesan situaciones de enfermedad.

Desde el Hospital Centenario agradecemos a los alumnos de la Escuela Técnica N° 1 “José María Sobral”, a sus autoridades y a Rotary Gualeguaychú por esta iniciativa y por el gesto solidario que contribuye a acompañar a nuestros pacientes.