Alumnos del Instituto Emanuel realizan pasantías formativas en el Vivero Municipal, donde adquieren conocimientos y experiencia en tareas relacionadas con el cuidado de especies vegetales. La propuesta se desarrolla a través del programa Promover y contempla distintas actividades prácticas.

Durante las jornadas, los estudiantes trabajan en la preparación y manejo de compost, el trasplante de ejemplares a macetas, el desmalezado y el cuidado de la vegetación. Las tareas apuntan a fortalecer conocimientos y herramientas vinculadas al ámbito laboral, además de promover la autonomía y la responsabilidad.

Como parte de la propuesta, los jóvenes también visitaron el Centro de Interpretación de la Naturaleza “La Delfina”, en el Parque Unzué, donde realizaron tareas de reconocimiento y recolección de semillas de ejemplares de tipa.

Las semillas serán utilizadas para su germinación y reproducción en el vivero, con el objetivo de producir especies destinadas a la reforestación y al mantenimiento de espacios públicos de la ciudad.