Alumnos del último año del secundario se manifestaron frente a la Departamental

Acompañados de sus padres, con los uniformes que este año prácticamente no utilizaron, alumnos de los sextos años de Escuelas Secundarias de la ciudad entregaron un petitorio a la Departamental de Escuelas pidiendo el regreso a clases con todos los protocolos de bioseguridad.

“Pedimos volver a la escuela, poder ver a nuestros compañeros, cara a cara y no a través de una computadora y terminar el año como corresponde, no por intermedio de una pantalla. Estamos cansados de estudiar de esta manera, queremos cerrar el año de una manera que se acerque un poco a lo normal, máxime cuando se han autorizado una serie de actividades con su debido protocolo, manteniendo la distancia social, utilizando barbijo, alcohol. Todo ese protocolo se podría trasladar a la escuela y de esa manera terminar de cursar en el marco de una nueva normalidad. Muchas experiencias que pudimos haber vivido quedarán en el olvido porque nos existieron”, señaló Agustina una de las alumnas del último año de Economía de Villa Malvina.

Por su parte, Valentina indicó que “la idea es vernos, no volver a las pocas clases que tuvimos en marzo todos juntos en una misma aula, pero si buscarle la vuelta y compartir algunos momentos antes de cerrar esta etapa en nuestras vidas. Tenemos que pensar en que el año que viene vamos a arrancar nuevos estudios, sean terciarios o universitarios, ya sea en forma presencial o virtual y nos resulta imposible abrir una etapa sin haber cerrado otra”.

Jorge, padre de una de las alumnas, entrevistado por ElDia, dijo que “tanto para los padres como para los chicos es una lucha constante, máxime en una etapa en donde los gurises están terminando la secundaria de una manera espantosa. Es muy triste para nosotros verlos, todo el día, con la pantalla prendida, pero más triste es saber que les termina el año, la secundaria y no tienen nada. Lo único que pedimos es que nos den una mano. Que entiendan la situación. Si bien han hecho muchas cosas en forma virtual con un trabajo descomunal de los profesores, muchos pibes no se pueden enchufar en las clases, porque no es lo mismo”.

Martina, estudiante de Nuestro Señora de Guadalupe, contó que “ nos concentramos frente a la Departamental para que nos escuchen y poder volver a clases con las medidas necesarias. Entendemos que podrían dividirnos en grupos pequeños con el protocolo vigente y estudiar en el marco de la nueva normalidad. Sofía. Compañera de curso, señaló que “la idea es la de también reencontrarnos con el curso, cerrar bien el año antes de seguir estudios superiores”.

Con respecto al cierre del año que se avecina, la fiesta de egresados y el viaje, destacaron que “todavía no se sabe nada, tenemos que esperar, ver como evoluciona todo”.

La nota entregada lleva la firma de chicos de los colegios Villa Malvina, Pío XII, Nuestra Señora de Guadalupe, ENOVA y ENET N° 2, entre otros.