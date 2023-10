Estudiantes de quinto y sexto año de la Escuela ex Comercio 1 de Paraná fueron víctimas de un hecho de inseguridad cuando realizaban un viaje de estudio en la ciudad de Rosario. De la excursión participaron unos 50 estudiantes, entre 16 y 17 años, y siete docentes.



El hecho ocurrió el día martes, en horas del mediodía cuando el contingente de chicos estaba almorzando en la zona rosarina del Parque Independencia. Ahí, un grupo de chicos fue abordado por tres delincuentes que los amenazaron con armas de fuego, acusaban que vendían droga y los querían llevar hasta una camioneta. Como los adolescentes se negaron les robaron sus celulares y billeteras.

“El viaje transcurría normal, hasta las 12 del mediodía cuando los llevaron a la zona del parque Independencia, precisamente muy cerca del Club Atlético Newell´s Old Boys”, contó el padre de uno de los damnificados, Gastón Vergara, a Elonce al sumar que cuando los chicos llegaron al lugar en micro, “los docentes le dijeron que tenían alrededor de una hora y media para comer, pasear y hacer lo que quisieran, mientras que los profesores se retiraron del lugar. No se quedaron en la zona con ellos”.

“Según contó mi hijo, ellos se sentaron en un banco, a unos 100 metros del colectivo, y tres varones los abordaron. Se le pusieron uno de cada lado y el tercero que se quedó parado: les mostró un arma, les preguntaba si vendían droga y para quien trabajaban”.



“ ¿Vos vendes droga, para quien lo haces?, les decían los sujetos al tiempo que les señalaban una camioneta negra donde estaría el jefe de ellos. `Vamos para la camioneta suban todos´, les decían”, contó el papá sobre los dichos de su hijo. “Fueron unos 15 minutos aterrorizantes”, amplió.



“Afortunadamente los chicos nos subieron a la camioneta, pero los estuvieron amanzanando durante 15 minutos y luego le sacaron los celulares, le piden que los desbloqueen y también les robaron las billeteras”, dio cuenta Vergara.

“Tras el hecho, los alumnos corrieron hasta el colectivo, donde el único adulto responsable era el chofer del micro que no sabía qué hacer y llamó la policía. Hasta ese momento los docentes no aparecían”, mencionó y agregó que “A los 15 minutos se llenó de policías y 20 minutos después de esto apareció un profesor, que calculamos que venían de comer o algo así”.



“Gracias a Dios no les pasó nada, pero lo podrían haber pegado un tiro y sobre todo si accedían a ir a una camioneta”, dio cuenta el padre.

“Cuando se planifica un viaje se determina la zona que van a recorrer y del parque Independencia no estaba en el itinerario del viaje”, contó Vergara y aseguró: “todos saben que Rosario tiene una gran inseguridad, llevarlos y largarlos en una zona donde días atrás hubo dos muertes es algo muy irresponsable”.

Qué harán desde la escuela

Tras lo sucedido durante el viaje de estudio, Vergara solicitó una reunión con las autoridades de la escuela para hablar sobre el tema. El encuentro fue este jueves y estuvieron presentes, padres de los adolescentes damnificados, la rectora del establecimiento y la supervisora de escuela. No estaban presentes los profesores que fueron al viaje.



“La explicación que nos dieron fue que los profesores estaban en el lugar, pero que como eran muchos chicos no lo pudieron controlar”, mencionó Vergara y aseguró que su hijo le señaló que mientras vivían el tenso momento “no venían cruzar a ningún profesor. Llegaron 40 minutos después de que habían pasado los hechos. En la zona los docentes no estaban”



“En la reunión se determinó que la supervisora, iniciará un trámite investigativo, tomará declaraciones a profesores y a nosotros y elevará todo al Consejo General de Educación (CGE).”, amplió Vergara.



“Pedimos que tome las sanciones correspondientes a los docentes y a la dirección del establecimiento, así como también al presidente del CGE, ya que todos los responsables”, sentenció.



Al ser consultado sobre el estado de los alumnos, Vergara dijo que “los chicos estuvieron acosados unos 15 minutos, mi hijo en particular esta callado y perdió su celular. Lo vemos que está mal”, dijo.