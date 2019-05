Alumnos “pactan duelos" en redes sociales para pelear con armas, manoplas y navajas

#VIDEO Estudiantes de distintas escuelas se enfrentan en General Rodríguez pic.twitter.com/22n63Lp2b9 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de mayo de 2019

#BATALLA Estudiantes se convocan por las redes sociales y con armas se pelean en las plazas de General Rodríguez pic.twitter.com/JNo8KFFfFI — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de mayo de 2019

#DUELO Chicos de las escuelas de General Rodríguez se convocan por las redes sociales y se pelean en las plazas pic.twitter.com/bA9i76Vhag — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de mayo de 2019

— Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de mayo de 2019 Hugo es profesor en disciplinas industriales de la institución Javier Tapié y comentó respecto del origen de estas batallas: "Se llaman a duelo y hay preocupación por parte de los padres. Comienza en redes sociales y chicos de otros colegios se meten y toman partido por alguna de las instituciones". Según agregó el docente "se fueron a una plaza enfrente de la Escuela N° 2. Son cosas de chicos, se insultan porque alguien pudo 'haber mirado a la novia de otro'. No hay un motivo en especial. Pero nunca ingresaron a la institución", aclara.Además, el docente preocupado por la situación social por la que se está atravesando cuenta que "los padres hacen lo que pueden". De hecho, fueron los padres quienes se acercaron a las instituciones educativas para buscar la manera de calmar la "pica" entre los adolescentes. Según indica el profesor todos en la escuela buscan trabajar con los jóvenes "para demostrar que con la fuerza no se llega a ningún lado", aseguró.Y agregó: "Hubo una jornada el viernes pasado para pedir que no se juntaran con los que buscan problemas. Están identificados y el que provocó la situación está detenido. Es un chico de 18 años. Mis alumnos están tranquilos porque, por lo que hablé con ellos, no están en eso y buscan irse de la escuela directamente a su casa".Por otro lado, la docente Cinthia, quien da talleres en esa misma institución, transmitió su preocupación por la seguridad de sus alumnos a la salida del colegio en el horario de la noche. "A los chicos que salen del turno de las 22.30 los asaltan a mano armada. Queremos más seguridad”.