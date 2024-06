Francisco Álvarez volvió a marcar diferencias de la gestión de Mauricio Davico. El ex precandidato en que compitió dentro de Juntos por el Cambio con el actual Intendente señaló que la actual gestión debería de “dejar de mirar el pasado y poner la mira en lo que viene” y se refirió a la denuncia del oficialismo por la obra en el Parque Industrial Seco: “Se hizo mucho énfasis en la denuncia que iban a presentar sobre ese tema, pensé que iba a ser algo mucho mas contundente que no deje margen a dudas y eso no pasó”.

Sobre las acusaciones de la gestión de Mauricio Davico sobre la herencia recibida, Álvarez sostuvo en Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio lunes a viernes de 9 a 12) que “está bien que el gobierno denuncie si hubo irregularidades pero no se puede estar judicializando todo sin tener pruebas”.

El Presidente de Nuevo Espacio respaldó la gestión de Martín Piaggio y aseguro que “no tengo nada para objetar en cuanto a la honestidad de la gestión anterior. Te puede gustar mas o menos, pero llegar a gobernar la ciudad para hablar mal de la gestión que ya se fue, me parece que no corresponde”. “Creo que las denuncias que hace el municipio tienen que ver con una gestión que no termina de despegar”, afirmó.

Álvarez se mostró escéptico con los anuncios de inversiones del sector privado que anunció Estela Miño hace algunas semanas y se basó en que “el contexto económico dificulta mucho las inversiones que prometió el Gobierno, los indicadores económicos del país muestran otra cosa, ojala me equivoque, pero me parece demasiado optimista hacer anuncios de ese tipo”.

El ex precandidato a Intendente de Juntos por el Cambio ponderó la postura de Domingo Carrazza y tildó de “razonable” el pedir prudencia con los anuncios. “No podes estar prometiendo trabajo sin ninguna certeza en un momento en el que hay tantos despidos”, aseguró.

Álvarez habló de la buena relación de Davico con Karina Milei y dijo que “ojalá la decisión tan tajante del intendente de pegarse casi incondicionalmente al gobierno nacional le traiga beneficios a la ciudad. Esta bien tender puentes pero creo que hay un exceso de cercanía con Milei”.

