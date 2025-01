Si bien no ocupaba el cargo de manera formal, decidió no renovar su contrato de servicio el 31 de diciembre pasado. La arquitecta, con una amplia trayectoria en gestiones anteriores y en el IAPV, afirmó que los motivos por los cuales se aleja de la función pública son personales.

A un año de haber asumido su cargo, la arquitecta Amalia Peroni decidió dejar su puesto de subsecretaria de Gestión Urbana, Tierra y Vivienda, y será reemplazada por su colega Camila González, quien se desempeñaba como directora de Obras Privadas. A su vez, este último puesto vacante será ocupado por Lorena Preiz.

El alejamiento de Peroni de la función pública, los cuales realizó por motivos personales, consistió en que ella decidió no renovar su contrato de servicio, el cual venció el 31 de diciembre pasado.

Peroni había sido elegida por el intendente Mauricio Davico para que integre el equipo que conformó Domingo Carrazza a fines de 2023 para la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Desde este lugar cumplió el rol de subsecretaria de Gestión Urbana, Tierra y Vivienda.

“Empecé en diciembre de 2023 de forma colaborativa. La idea era colaborar unos meses hasta organizar un poco el equipo de gestión. La cuestión es que lo que iba a ser dos o tres meses, terminó siendo el trabajo de todo un año”, afirmó la ahora exfuncionaria a Ahora ElDía.

“No hubo una renuncia ni tampoco un distanciamiento por alguna cuestión. Estoy muy agradecida de que el intendente Davico me haya dado la posibilidad de colaborar, y como dije antes, la idea siempre fue colaborar, pero por un tiempo. Lo cierto es que todo se fue dilatando, pero como me gusta la función pública, no tenía problemas. Sin embargo, ahora por cuestiones personales debo dar por terminada esta cuestión”, agregó.

La trayectoria de Peroni en la función pública es amplia: Fue secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad durante la gestión del intendente Juan José Bahillo, y a nivel provincial se desempeñó como arquitecta de la Regional Sur del Instituto de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV).