La cantante gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina 2025 tras su presentación en la etapa de Knockouts, donde interpretó “Un bossa más” de Zoe Gotusso. Su coach, el dúo Miranda, optó por que continuara en el certamen su rival de la ronda, Pablo Cuello, quien cantó “Quédate” de Quevedo.

Carrizzo había logrado avanzar desde las audiciones a ciegas y, posteriormente, había ganado su batalla, lo que le permitió llegar a la instancia decisiva de los KO. En esta fase, cada participante debía enfrentarse a un compañero de equipo y el jurado debía elegir a uno de los dos para seguir en la competencia.

Puede interesarte

La decisión de los Miranda significó el final del recorrido televisivo para la joven artista, que se destacó por un estilo fresco y una voz delicada con fuerte impronta personal. Su paso por el programa dejó en claro su capacidad interpretativa y su manejo escénico, atributos que le valieron reconocimiento en redes y entre el público local.

Aunque la eliminación cierra su participación en esta edición, la experiencia en el reality nacional posiciona a Ámbar Carrizzo como una de las voces emergentes de la región, con proyección para continuar desarrollando su carrera artística en nuevos escenarios.