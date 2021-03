Ambientalistas cuestionaron la "precaria e improvisada" limpieza del río Gualeguaychú

Un grupo de ambientalistas nucleados en la Asamblea Abierta Yaguarí Guazú se concentraron en la zona de los obeliscos para solicitar una serie de informes del río Gualeguaychú, preguntándose cuánto combustible proveniente del ex Frigorífico terminó en las aguas.

La convocatoria, detalló el ambientalista Mauro García Rodríguez a ElDía, fue “para pedir por el cuidado del río, en el marco de que en el último tiempo hubo una notoria concentración de cianobacterias y esteriquia coli, además del reciente vertido de combustible del ex Frigorífico”.

Aseguró que se está pidiendo un mayor compromiso de parte de la autoridades y que también brinden mayor información. "Tenemos mucho desconocimiento sobre cuál es el estado real del agua", cuestionó

Además, sobre el derrame del fuel oil, indicó que “no se sabe cuánto combustible se volcó, y tampoco contamos con especificaciones sobre el tratamiento para revertir el daño”.

limpieza rio

Contó que posteriormente al hecho “realizamos un patrullaje de las costas, encontrándonos con las supuestas barreras de contención tiradas a 500 metros sobre las costas. Es decir, las mismas barreras que deberían estar sobre el río conteniendo, impidiendo que la mancha no se expanda, estaban sueltas porque se habían ido con la corriente”, explicó.

A entender del asambleísta, el procedimiento "fue precario e improvisado". Detalló que "las barreras eran de tergopor, que indudablemente no es el material específico que se tiene que utilizar en un evento de esta naturaleza”, sostuvo.

Según lo averiguado por García Rodríguez, los bomberos que intervinieron en el incidente ambiental tomaron ese material del mismo ex frigorífico, para de alguna manera impedir que se expanda el derrame, no contando con elementos para llevar adelante este tipo de operación. "Por esa razón fue que tomaron unos tergopores que cubrían unos caños en la ex planta fabril frigorífica”, explicó, y planteó que "pese al esfuerzo obviamente no funcionó, ya que no se trata del material adecuado y con la primera correntada de viento terminó en la orilla”.

ambientalistas rio gualeguaychu

“Hubo un mal tratamiento de la problemática, que a su vez lleva varios años”, opinó, y recriminó que "tenemos un frigorífico con muchísimos años en desuso, al que no se le termina de designar un destino. Instalaciones que continúan siendo contaminantes y que suponen un gran riesgo ambiental si no se toman las medidas correspondientes”.

Sentenció que como mínimo, estamos en la presencia de "una negligencia ambiental, quedando a la vista de hubo un vuelco de combustible y que no se lo supo trabajar del modo oportuno, siendo este parte del reclamo que efectuamos el domingo”.

Entrega de petitorio a Piaggio

En la mañana de este lunes, los ambientalistas Mauro García Rodríguez, Ludmila Blasich y Mariana Bargas entregaron un petitorio en la Municipalidad.

Fueron recibidos por Matías Hernández, secretario del intendente, y la promesa de que en próximos días los asambleístas ambientales podrían reunirse con funcionarios de Medio Ambiente. También dejaron una constancia de inicio de trámite y un número de expediente sobre conformación unidad de monitoreo.

petitorio ambientalistas

El petitorio textual dirigido a Piaggio es el siguiente:

Les ciudadanes que aquí suscriben, en carácter de autoconvocades, conformando la presente asamblea abierta ambiental “Yaguari Guazu” nos dirigimos a Ud. con mucha preocupación por la actual situación ambiental que atraviesa la cuenca del Río Gualeguaychú.

Como es de público conocimiento, el último mes, se observa una alta concentración de cianobacterias en distintos tramos de la cuenca del Gualeguaychú, con el consabido peligro que dichos microorganismos representan para la salud humana y de las demás especies animales y vegetales que dependen directamente de los recursos que brinda nuestro río.

Si bien sabemos que la causa de proliferación de cianobacterias no es unívoca (uso de fitosanitarios, vertido de desechos cloacales, etc.) entendemos que un impetuoso monitoreo de la calidad del agua, sumado a la firme decisión política de sancionar a quienes se hallen en infracción a las normativas vigentes, unidas a la promoción de prácticas realmente sustentables pueden impactar positivamente en la problemática que nos autoconvoca.

En los últimos días observamos perplejos como, a raíz de la sustracción de una pieza que funciona como llave de paso de un reservorio en el ex-frigorífico Gualeguaychú se desató un derrame de fuel-oil, el que provocó un evento sumamente nocivo para nuestro ya contaminado río. Desconocemos el verdadero impacto ambiental de este suceso y -peor aún- ignoramos la verdadera potencialidad contaminante que el ex-frigorífico engendra; ya que suponemos (basándonos en dichos de reconocidos activistas locales que han recorrido las instalaciones) existen otros depósitos que podrían terminar vertiendo accidentalmente sus contenidos al lecho del río, con sustancias igual o más contaminantes que la derramada en el evitable incidente que relatamos.

Por esto, creemos que es urgente realizar un relevamiento de todos los reservorios y/o dependencias que existen en el ex-frigorífico que pudieran contener sustancias nocivas para brindar una solución inmediata a dicha problemática. Resulta inverosímil que una industria que no funciona hace décadas en nuestra ciudad, siga representando un peligro tan grande para el ambiente por la simple inacción de las sucesivas gestiones municipales al respecto.

Por último, apelando a la buena voluntad y compromiso ambiental de la gestión municipal que Ud. encabeza, en el entendimiento de que la crisis socio ambiental que atravesamos requiere el trabajo mancomunado de la sociedad civil y las autoridades municipales, es que solicitamos ordene la conformación de una unidad de monitoreo integrada por responsables municipales de la dirección de ambiente junto a representantes de esta asamblea, a fines de permitir un trabajo de interacción permanente y seguimiento en lo que hace a las políticas y prácticas de cuidado de nuestro río.