Tras constatar presuntas irregularidades ambientales durante una inspección realizada el 29 de junio, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso el cese preventivo y transitorio de toda actividad de disposición, vuelco o vertido de residuos en un sector ubicado en la localidad de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy.

La medida fue adoptada en el marco del principio preventivo y precautorio que establece la legislación ambiental vigente, luego de verificarse indicios de disposición de residuos en un área situada dentro del territorio protegido por el Área Natural Protegida De los Pájaros y sus Pueblos Libres, creada por la ley provincial 9.718.

Tras la inspección, existen elementos que permiten presumir posibles infracciones a la ley provincial 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, su decreto reglamentario y demás normativa ambiental aplicable.

Ante este escenario, y mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes, la Secretaría de Ambiente resolvió ordenar el cese preventivo de toda actividad de disposición de residuos en el sitio inspeccionado, con el objetivo de evitar la continuidad de acciones que pudieran generar un riesgo para el ecosistema de humedales protegido.

Asimismo, se dispuso la apertura del correspondiente procedimiento sumarial para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la normativa ambiental vigente.

La resolución también establece la notificación formal al Municipio de Villa Paranacito y a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, organismos que intervendrán en el marco de sus respectivas competencias, mientras que las actuaciones continuarán su trámite en la Dirección Legal y de Gestión Ambiental del Agua.

Desde la Secretaría de Ambiente se destacó que la medida tiene carácter estrictamente preventivo y no constituye una sanción, sino una herramienta administrativa destinada a resguardar el ambiente y prevenir posibles daños hasta tanto se concluyan las actuaciones e investigaciones en curso.