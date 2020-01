Ambiente e higiene: Fuerte apuesta a la concientización de la separación de residuos

El funcionario expresó que es “importante tener una continuidad laboral. En esta segunda gestión uno llega de otra manera. Sabe dónde está parado y las modificaciones a implementar, cuestiones a mejorar, por lo que es muy bueno tener una segunda etapa”.

En cuanto a los operativos del fin de semana, donde sobresale una nueva edición de la “Fiesta del Pescado y del Vino”, destacó que no se “dejó de hacer ningún servicio de los que diariamente se efectúan, y a las 6 de la mañana de la jornada posterior-durante los días que duró el evento- se abocó a las tareas de limpieza que se vieron reforzadas con la colocación de volquetes en puntos estratégicos para que la gente arrojara los deshechos”.

Contó que se “trabajó con gente de barrido, micro basurales y personal de recolección de residuos especiales, sumando en total 20 operarios en cada jornada, que se desenvolvieron muy bien”.

Centros de transferencia

La dirección cuenta con dos centros de transferencia y se está trabajando para que un tercero entre en funcionamiento en los meses de abril y mayo. Estará ubicado en la zona norte de la ciudad, cerca de la cancha de Sud América; este espacio se sumará al ubicado en Tropas y Presidente Perón y al del Boulevard Martínez y Torrilla.

Benedetti destacó que la dinámica de los centros es increíble; “la gente los utiliza mucho. Así como existen vecinos conscientes del manejo de la basura, residuos de todo tipo, ramas y demás, están quienes siguen tirando en cualquier parte y generando microbasurales donde les da la gana, potenciándose, para estas fechas, sitios donde gente maleducada se deshace de lo que no le sirve”. Destacó que en los accesos, se han dado casos de “vecinos que salen de la ciudad para tirar la basura en esos lugares, generando una tarea de limpieza titánica, de nunca acabar que con un poco de conciencia no sería necesario”.

Con resignación, indicó que “todas las semanas se concurre a lugares que siete días atrás habían sido limpiados, lo que genera un fuerte grado de impotencia, porque lo que se limpió poco tiempo atrás detona siete o diez días después”.

En referencia a Puerta del Sol, balneario que adquirió el municipio, contó que se “armó un gran operativo para la limpieza de la bajada y los accesos, lugares en donde nos encontramos con mucha basura”. Pidió que el “vecino de Gualeguaychú tome conciencia de la importancia de separar los residuos y respetar el medioambiente”. En este sentido, adelantó que “este año queremos avanzar con el tema de los inspectores. Que golpeen las puertas de los vecinos que no acaten las medidas, hablar en una primera instancia, y si no se respetan las normas se aplicarán las multas correspondientes. Se decidió dar este paso porque no podemos darnos el lujo de no clasificar los residuos, sobre todo después de todas las campañas que se desarrollaron”.

Parque de Maquinarias

“Estamos trabajando al límite, extremando los cuidados del parque, teniendo en cuenta que la ciudad se expande y requiere del servicio de recolección y barrido”. En este último ítem, dijo que se está planificando poder incorporar una barredora de características importantes para mejorar los trabajos. Actualmente no se cuenta con esa maquinaria en funcionamiento, quedando la tarea para el personal de planta permanente y las cooperativas “Centenario y La Esperanza”. Por otro lado se trabaja en la reestructuración del servicio teniendo en cuenta que hay nuevas cuadras asfaltadas, siendo la idea que “una o dos veces en la semana se cuente con el servicio”.

El Dato

La dirección cuanta con 16 servicios diarios; 8 camiones en dos turnos y uno a contraturno que trabaja en el barrio Don Pedro y otros lugares de recolección y otro rotativo que se hace día por medio. En cada camión trabaja un chofer y dos coleros.