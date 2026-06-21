Una ambulancia perteneciente al hospital de Ibicuy chocó un caballo que se encontraba suelto sobre la ruta. El chofer resultó con heridas y la situación motivó un enérgico descargo por parte del intendente, Ezequiel Maneiro, quien apuntó directamente contra la irresponsabilidad de los propietarios de los animales.

El fuerte impacto provocó importantes destrozos materiales en la unidad sanitaria de traslado. Sin embargo, la peor consecuencia se la llevó el conductor del vehículo, quien debió ser asistido debido a que presenta incrustaciones de fragmentos de vidrios en los ojos tras la rotura del parabrisas.

“Este accidente, evitable por supuesto, no fue una tragedia de casualidad”, enfatizó, remarcando el peligro extremo al que se exponen los vecinos a causa de unos pocos que no se hacen cargo de sus animales.

El jefe comunal recordó que este tipo de situaciones lamentablemente no son nuevas en la zona. Al respecto, mencionó que hace unos meses ocurrió un accidente similar con un vecino que trabajaba llevando viandas a una empresa. En aquella ocasión, el choque destruyó por completo su camioneta, nadie se hizo cargo de los daños y el caballo involucrado todavía permanece bajo custodia de la municipalidad.

“Quiero dirigirme a los mismos de siempre, los que tienen caballos y no se hacen cargo, a los que siempre que el municipio se los encierra y les cobra una multa resulta que les robaron el bozal, les robaron la piola, se los soltaron, les cortaron un alambre, etc, etc, etc”, escribió Maneiro.

Ante la gravedad de lo sucedido con la ambulancia, el mandatario advirtió que “no habrá más contemplación de ningún tipo” y que, una vez cumplido el plazo establecido por la Ordenanza vigente, los animales secuestrados serán trasladados de forma definitiva. A su vez, confirmó que las multas para poder retirarlos serán “las más severas posibles”.

“Los animales no tienen la culpa de nada… Los dueños sí”, sentenció el intendente. Finalmente, anunció que el personal de tránsito municipal, la Policía local y la Brigada de Abigeato realizarán recorridas y operativos de control de manera periódica.

Fuente: AHORA