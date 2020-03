Ameal contundente: "la verdad, el tema Maradona ya me cansó"

Después de un nuevo capítulo hace 48 horas, con el destrato del astro ("No es Ameal, es 'Amear'. No lo conozco", dijo en su última conferencia de prensa), el máximo dirigente de Boca concluyó: "La verdad, el tema ya me cansó".

"Es lógico que se hable tanto porque Maradona es un ídolo de Boca y del país. Es un grande y lo que habló últimamente no modifica nada. Seguramente los hinchas le van a dar el sábado el recibimiento que se merece y las secretarías correspondientes le harán un homenaje en nombre del club", sintetizó Ameal a Télam.

El mandatario Xeneize recordó luego el origen del problema con el astro: "No me gustó lo que dijo antes de las elecciones porque todos tenemos familia. Creo que estuvo mal asesorado y algunos lo llevaron a eso". En su momento, Diego había afirmado: "No saben nada de política, tienen cero gestión, (Ameal) fue el peor presidente de la historia".

Inicialmente el presidente de Boca fue partidario de evitar un reconocimiento a Maradona por entender que su equipo se jugaría la definición de la Superliga y que el astro llegaría a la Bombonera como el DT de un equipo que buscaría ganarles.

Las reacciones en el Mundo Boca fueron inmediatas y desde entonces comenzó un ida y vuelta interminable. Maradona, después de la victoria ante Atlético Tucumán el sábado pasado, arremetió nuevamente: "No lo conozco y sale diciendo que no le van a dar una plaqueta a Maradona. ¿Quién te la pidió, hermano? ¿Sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?".

Diego, también enfrentado con los vicepresidentes Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, visitará la Bombonera este sábado a las 21 cuando Gimnasia enfrente a Boca, escolta a un punto de River, en la última fecha de la Superliga.