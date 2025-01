Estas son las acciones delictivas por las cuáles el Juez Federal Hernán Viri dictó el auto de procesamiento para Carina Izaguirre, referente del movimiento social CUBA MTR, en el marco de la causa nacional “Potenciar Trabajo”.

Al respecto, el letrado manifestó en Ahora Cero Radio: “Ayer firmé el auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de ella por los delitos de amenaza extorsión y usura. Toda la prueba que fui reuniendo a lo largo del año pasado fue contundente y sólida y por eso dicté ese auto de procesamiento. La prueba tuvo que ver con muchas declaraciones testimoniales que fuimos recibiendo de víctimas a quienes se les reservó la identidad porque cuando se acercaron al juzgado me manifestaron su temor por las represalias que podían sufrir ellos y sus familias si hablaban”.

Sobre cómo funcionaba el “modus operandi” de Izaguirre, Viri detalló: “Les cobraba hasta el 10% del plan bajo la amenaza o la extorsión de que no si no pagaban eso se les diera de baja el Potenciar Trabajo y no lo cobraban más. Por otro lado, también se los obligaba a ir a marchas, a militar políticamente, a repartir boletas y a realizar cualquier tipo de de actividad política partidaria, a tal punto que se les tomaba lista. En los allanamientos encontramos cuadernos y anotaciones que dan cuenta de esto. Además, las víctimas nos decían que, si no concurrían, como una primera advertencia, antes de darle de baja el plan les cobraban un 10% más".