En horas de la noche, alrededor de las 21.50 horas, personal policial del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles San Martín y Chalup, en relación a un hecho de amenazas.

Un ciudadano de 39 años dio aviso al 101sobre que un hombre lo habría amenazado en su local comercial ubicado en calle 25 de Mayo al 530. De inmediato, personal motorizado logró interceptar al sospechoso, un sujeto de 35 años, en la zona mencionada.

El damnificado se dirigió a Jefatura Departamental a radicar la correspondiente denuncia, mientras que por disposición de la Fiscalía interviniente, el ciudadano fue aprehendido y trasladado a sede policial para las diligencias de rigor.